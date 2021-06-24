Американський репер Machine Gun Kelly (справжнє ім'я – Колсон Бейкер) та акторка Меган Фокс вчергове разом з'явилися перед спалахами папараці.

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Знаменитість рік тому розлучилася зі своїм чоловіком Браяном Остіном Гріном та закрутила роман з музикантом. Стосунки закоханих розвивалися дуже швидко, тож вже у липні 2020 року Меган офіційно заявила про нове кохання у її житті.

Відтоді пара постійно потрапляє в об’єктиви стрітстайл-фотографів разом, а Меган Фокс не пропускає жодного концерту коханого.

Так, на вихідних на одному з дахів у Веніс-Біч пройшов секретний концерт Колсона Бейкера. Про виступ було оголошено за 1,5 години до початку шоу в твіттері. До Каліфорнії прибула кохана музиканта, яка вразила усіх свої бездоганним образом.

Бездоганний аутфіт Меган Фокс

Довгонога красуня одягнула голубі джинси на високій посадці, поєднавши їх з нюдовим топом, який підкреслив її пишні форми.

Зверху знаменитість одягнула сірий тренч довжини міді з фактурними рукавами лаконічного крою. Виріб акторка приміряла від шведського модного будинку Acne Studios.

Меган розпустила волосся, а на обличчі зробила насичений макіяж. Акторка намалювала повіки золотистими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала світло-коричневою помадою.

Стильний образ Меган Фокс доповнила мінімалістичною сумкою в тигровий принт від улюбленого всіма знаменитостями бренду BY FAR. Довершили розкішний аутфіт фіолетові босоніжки з блискітками на масивних підборах від AMINA MUADDI.

Закохана Меган тримала коханого Колсона за руку, тож його образ неможливо обійти увагою. Музикант одягнув синьо-голубий костюм в принт тай-дай під білу майку. Свій образ він довершив білим чокером на шиї та білими мартінсами з чорною підошвою.

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