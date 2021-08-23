Меган Фокс показала стильний образ у трендовому вбранні блакитного кольору: розкішні фото

Останні кілька місяців мережу підривають стильні виходи акторки Меган Фокс. Знаменитість вчергове привернула до себе увагу папа раці бездоганним образом. Довгонога красуня одягнула топ та спідницю блакитного кольору, підкоривши вдалим образом чимало прихильників її стилю.

Меган Фокс зараз тісно співпрацює з новою стилісткою Мейв Рейлі, тому кожен її вихід неможливо оминути увагою. Акторка повністю змінила свій стиль та почала носити наймодніші речі сезону. Тепер красуня кожного разу потрапляє в об’єктиви фотокамер у вибухових аутфітах.

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Стилістка Мейв Рейлі любить одягати своїх клієнтів в образи, що складені в одному кольорі. Для Фокс вона підбирає аутфіти з акцентною лінією плечей, а також любить вигідно підкреслювати її фігуру трендовим вбранням.

Образ Меган Фокс

Дівчина вокаліста гурту Machine Gun Kelly обрала для прогулянки блакитний total look. Меган одягнула ефектний комплект італійського бренду Krizio, що складається з вкороченого кроп-топу, який вдало підкреслював талію та рваної мініспідниці з непідшитим краєм. Зверху знаменитість одягнула оверсайз жакет.

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Розкішний образ Меган Фокс доповнила плюшевою коричневою сумкою від французького бренду Jacquemus та блакитними мінімалістичними босоніжками Alevi Milano.

Акторка розпустила довге волосся, а на обличчі зробила насичений макіяж. Модниця намалювала очі темними тінями та підкреслила погляд чорними масивними стрілками. Губи знаменитість нафарбувала улюбленою помадою коричневого кольору.



Бездоганний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму стилістки



Бездоганний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму стилістки