Акторка довіряє створення своїх образів стилісту Мейв Рейлі, яка одягає Гейлі Бібер та інших знаменитостей. Рейлі любить створювати еклектичні образи та поєднувати чоловічі та жіночі речі.

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Якщо Гейлі одягає подовжене шкіряне пальто з джинсами та поєднує ці речі з кедами або грубими черевиками, то Меган Фокс віддає перевагу босоніжкам на підборах.

Нещодавно знаменитість помітили на стоянці. Вона обрала неймовірно стильний елемент гардеробу – чорну сукню від Mugler у вигляді жакета. До нього Меган Фокс підібрала босоніжки на екстремальних підборах Jimmy Choo у стилі гламурних нульових.

Знаменитість розпустила волосся, накрутила локони та зробила ефектний макіяж. Візажисти нафарбували Меган повіки коричневими тінями, а губи намалювала бордовою помадою. Аутфіт актриса доповнила срібними сережками-кільцями та перснем.

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Стилістка Мейв Рейлі часто любить одягати своїх зіркових клієнтів у чорний total look. Для Фокс вона любить обирати речі з акцентною лінією плечей. Раніше секс-символ Голлівуду прогулялася у чорному приталеному жакеті з гіперболізованими плечима, шкіряних штанах та туфлях-човниках Christian Louboutin.