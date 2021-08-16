Зірка фільму "Трансформер" Меган Фокс вже доволі довгий період привертає увагу fashion-фотографів своїми чарівними образами. Знаменитість робить ставку на сексуальність та жіночність, тож постійно з’являється на вулицях Лос-Анджелеса в босоніжках і туфлях на високих підборах.

Партнерський матеріал Стиль і затишок в одному: настінний електрокамін, який монтується менш ніж за годину

Нова ікона стиля любить демонструвати свою фігуру обстислими сукнями, короткими топами та джинсами на низькій посадці, довершуючи свої образи бездоганним макіяжем та зачіскою.

Цього разу американська красуня постала перед камерами у красивому red total look. У моду повертаються нульові, тож Меган охоче приміряє на собі елементи гардероба, у яких вона красувалася перед камерами на кожній світській події на піку своєї кар’єри. З появою нового бойфренда та зміни стиліста, перед прихильниками з’явилася нова акторка, від якої неможливо відвести погляд.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Образ Меган Фокс

35-річна знаменитість потрапила під приціли фотокамер повертаючись зі студії Milk у Лос-Анджелесі. Меган скористалася модним трюком, який на Тижні моди показували на собі супермоделі Белла Хадід і Кендалл Дженнер.

Акторка на оголене тіло одягнула червоний кардиган з однією застібкою. Такий виріб додав образу Меган Фокс додаткової сексуальності. Аутфіт акторка доповнила червоною атласною спідницею міді з тоненькими вирізами на талії від Jacquemus. Образ знаменитість довершила жовтими босоніжками на підборах із зав’язками та червоною мінімалістичною сумкою.

Довге волосся акторка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила насичений макіяж. Вона намалювала повіки темними тінями, підкреслила погляд довгими чорними стрілками, а губи обвела коричневим олівцем та нафарбувала нюдовою помадою.



Стильний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму



Стильний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму