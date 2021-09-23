Меган Фокс і Кортні Кардашян знялися в еротичній рекламі SKIMS: фото 18+

Знаменита американська акторка Меган Фокс та зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян знялися у рекламі спідньої білизни SKIMS. Дівчата позували перед камерами в еротичній фотосесії, презентуючи нову колекцію.

Бренд Skims належить світській левиці Кім Кардашян. Знаменитість вирішила запросити для рекламної зйомки свою сестру та ікону стилю Меган Фокс, яка під час кожного виходу потрапляє в об’єктиви стрітстайл-фотографів.

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Кортні і Меган позували у чорній, білій та бежевій спідній білизні. Окрім цього, вони позували топлес, демонструючи своє розкішне тіло. Фотограф зробив еротичний кадр, коли дівчата годували одне одного черешнями. Красуні також зробили ефектну світлину з яблуком, кусаючи його з обох боків.

Дівчата постали перед камерою з розпущеним волоссям та ефектним макіяжем. Візажисти підкреслили погляд темними тінями та чорними стрілками, а губи нафарбували коричневою помадою.

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Прихильники помітили дружбу між Меган Фокс і Кортні Кардашян ще на вечірці Met Gala. За лаштунками, знаменитості зробили відверте парне фото зі своїми обранцями. Дівчата зблизилися завдяки своїм бойфрендам, які тісно дружать між собою.

Фотосесія викликала в мережі справжній фурор. Прихильники написали, що реклама з Меган і Кортні вийшла просто розкішною.

"Я навіть собі уявити цього не могла! Ви фантастичні!";

"Найгарячіша зйомка за всі попередні рази";

"Несподівані моделі, це просто геніально!";

"Нереальна зйомка. Як сильно вони мені подобаються".



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду