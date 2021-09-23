Бренд Skims належить світській левиці Кім Кардашян. Знаменитість вирішила запросити для рекламної зйомки свою сестру та ікону стилю Меган Фокс, яка під час кожного виходу потрапляє в об’єктиви стрітстайл-фотографів.

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Кортні і Меган позували у чорній, білій та бежевій спідній білизні. Окрім цього, вони позували топлес, демонструючи своє розкішне тіло. Фотограф зробив еротичний кадр, коли дівчата годували одне одного черешнями. Красуні також зробили ефектну світлину з яблуком, кусаючи його з обох боків.

Дівчата постали перед камерою з розпущеним волоссям та ефектним макіяжем. Візажисти підкреслили погляд темними тінями та чорними стрілками, а губи нафарбували коричневою помадою.

Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.

Прихильники помітили дружбу між Меган Фокс і Кортні Кардашян ще на вечірці Met Gala. За лаштунками, знаменитості зробили відверте парне фото зі своїми обранцями. Дівчата зблизилися завдяки своїм бойфрендам, які тісно дружать між собою.

Фотосесія викликала в мережі справжній фурор. Прихильники написали, що реклама з Меган і Кортні вийшла просто розкішною.

"Я навіть собі уявити цього не могла! Ви фантастичні!";

"Найгарячіша зйомка за всі попередні рази";

"Несподівані моделі, це просто геніально!";

"Нереальна зйомка. Як сильно вони мені подобаються".



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду



Меган Фокс і Кортні Кардашян у новій колекції SKIMS / Фото з інстаграму бренду