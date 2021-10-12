Секс-символ 2000-х Меган Фокс за останній рік зробила все можливе, щоб повернути собі забуту славу. Акторка не лише почала частіше потрапляти в об’єктиви папараці у своїх бездоганних аутфітах, але й привертати увагу прихильників стосунками з репером Machine Gun Kelly.

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Для осіннього номера британського глянцю закохана пара знялася в ефектних образах. Меган постала перед камерою з чубчиком та разом з коханим приміряла екстравагантні образи.

На чорно-білій обкладинці Меган позувала оголена у портупеї з пістолетом в руках, а Колсон одягнув пальто на оголене тіло та високі шкіряні чоботи.



Меган Фокс і Колсон Бейкер знялися для глянцю / Фото з GQ Style

Для фотосесії вони приміряли чимало ексцентричного вбрання від дизайнера Ріка Оуенса, бренду Dolce & Gabbana та багатьох інших.

35-річна знаменитість та її 31-річний бойфренд розповіли виданню, що обоє страждають від психічних розладів. Меган сильно стурбована своїм тілом і не може адекватно сприймати його, оскільки постійно намагається виправити надумані недоліки.

Колсон Бейкер постійно перебуває в депресії через своє важке дитинство і проблеми з наркотиками. Втім музикант зазначив, кохана допомагає йому долати стресові ситуації.



Меган Фокс і Колсон Бейкер знялися для глянцю / Фото з GQ Style



Меган Фокс і Колсон Бейкер знялися для глянцю / Фото з GQ Style

Закохані також розповіли, що живуть разом у Каліфорнії. Колсон зазначив, що Меган – його перша велика любов. Раніше він ніколи не відчував чогось схожого на такий великий потяг до людини, як зараз. В інтерв’ю він сказав, що усі 30 років поки він не зустрів кохану – прожив даремно.

Меган і Колсон досі з трепетом згадують своє перше побачення. Разом вони вирушили в кабріолеті на край каньйону, слухали пісні Елли Фітцджеральд і влаштували пікнік з безліччю троянд. Після чого повернулися в місто, піднялися на дах нічного клубу і цілувалися під поп-панк.



Меган Фокс і Колсон Бейкер знялися для глянцю / Фото з GQ Style



Меган Фокс і Колсон Бейкер знялися для глянцю / Фото з GQ Style