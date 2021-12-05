Меган Фокс і Колсон Бейкер вперше за довгий період з'явилися разом: розкішний вихід

Американська акторка Меган Фокс та її бойфренд, музикант Machine Gun Kelly з’явилися нарешті разом. Вони позували перед камерами у вибухових аутфітах.

Приcтрасна брюнетка Меган Фокс та запальний блондин Колсон Бейкер не на жарт схвилювали публіку. Останнім часом вони зовсім не з’являлися разом. Меган відписалася від усіх в інстаграмі, а Колсон не публікував жодних спільних світлин.

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Нещодавно на червону доріжку він взяв з собою доньку, а напередодні позував перед камерами на світському заході зі своєю колегою.

Кілька тижнів тому папараці зробили світлини закоханих у Греції, тож фанати з полегшенням видихнули та з нетерпінням чекали на їхню появу, і нарешті це сталося. Кажуть, що після шаленої хвилі популярності, яка захопила акторку цього року, їй запропонували зйомки, тому вона зараз вся в роботі.

Ексцентричний Колсон Бейкер, який часто вражає публіку своїми образами та пофарбованими нігтями, запустив власну лінію лаків. Напередодні музикант офіційно представив свою марку UN/DN LAQR перед зірковими гостями на закритому заході. Підтримати коханого прийшла Меган Фокс, а їхня поява, як завжди була просто вражаючою.

Образ Меган Фокс і Колсона Бейкера

Меган одягнула плаття-жакет чорного кольору з круїзної колекції Givenchy 2022. Струнку талію вона перев’язала поясом, а глибоке декольте доповнила чорним кольє. Акторка довершила образ фактурною сумкою та босоніжками на зав’язках.

Знаменитість розпустила довге волосся та накрутила його, а на обличчя нанесла насичений макіяж, з акцентом на чорних стрілках на повіках та вишневій помаді на губах. Колсон одягнув чорний шкіряний костюм та кілька перснів на пальцях.



Розкішний вихід Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images



Розкішний вихід Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images