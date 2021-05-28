Всю увагу на червоній доріжці музичної премії забрали на себе акторка Меган Фокс та її коханий Колсон Бейкер. Закохані склали для світського виходу чарівні аутфіти, від яких неможливо відвести погляд.

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Майже рік тому знаменита акторка покинула свого чоловіка Браяна Остіна Гріна, з яким виховувала трьох синів. У червні 2020 року музикант, який виступає під псевдонімом Machine Gun Kelly підтвердив чутки про роман з актрисою, тож з того часу пара майже не розлучається та потрапляє вдвох у хроніки стрітстайлу.

Образ Меган Фокс та Колсона Бейкера

На премію Меган Фокс завітала у стильному рожевому атласному комбінезоні від Match & Match. Майка виробу була оздоблена фірмовими тонкими бантиками з камінцями, а штани дизайнери створили зі стильними розрізами внизу. Знаменитість доповнила свій образ чарівними туфлями-човниками. Взуття від бренду Match & Match зараз на піку популярності, а різні моделі від мюлі, сабо до босоніжок і туфель одягають всі світові модниці.

Акторка розпустила волосся та зробила на обличчі насичений макіяж. Вона намалювала очі коричневими тінями та чорною підводкою, а губи – насиченою рожевою помадою. Стильний образ довершила срібляста сумочка на ланцюжку.

Обранець Меган Фокс любить епатувати та привертати до себе увагу. На премію Billboard Music Awards він прийшов з пофарбованим в чорний колір язиком, а на премії iHeartRadio Awards з’явився з ультрадовгими нігтями в стилі Фредді Крюгера.

Колсон одягнув білу водолазку в горошок, яку поєднав зі сріблястими шортами. На верх він обрав подвійний піджак молочного кольору та довершив образ довгими білими шкарпетками та черевиками. Виконавець покинув театр Долбі не з пустими руками. Machine Gun Kelly взяв статуетку в номінації "Альбом року".



Бездоганні образи закоханих / Фото з інстаграму Just Jared



Бездоганні образи закоханих / Фото з інстаграму Just Jared



Бездоганні образи закоханих / Фото з інстаграму Just Jared