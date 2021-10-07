Меган Фокс – ікона стилю: як акторка за рік змогла стати улюбленицею мільйонів

Американська акторка та модель Меган Фокс кожним своїм виходом вражає прихильників. Такий потужний перехід від зірки 2000-х до модної ікони стилю стався рік тому, коли знаменитість почала працювати зі стилісткою Мейв Рейлі.

Минулого року Меган Фокс ошелешила фанатів новиною про те, що розлучається з чоловіком Браяном Остіном. Довго прихильникам зіркового подружжя сумувати не довелося, адже за кілька місяців акторка підтвердила про стосунки із музикантом Колсоном Бейкером, відомим за псевдонімом Machine Gun Kelly.

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Із початком закоханості Меган вирішила кардинально змінити не лише своє життя, але й стиль одягу, тож почала співпрацю з легендарною стилісткою, яка також одягає супермодель Гейлі Бібер – Мейв Рейлі. Саме завдяки їй забута акторка "Трансформерів", яка останнім часом поставила на паузу кар’єру, раптом стала іконою стилю, модною інфлюенсеркою та однією з найбажаніших героїнь для рекламних брендів.

Завдяки Мейв Рейлі акторку сьогодні називають не тільки "гарячою" і "сексуальною", як це було в нульових, але ще й модною.



Бездоганні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

В інтерв’ю виданню Vogue Мейв Рейлі розповіла, що давно була знайома з бойфрендом Меган – Колсоном Бейкером. Після того, як вони почали зустрічатися, вона зателефонувала йому та запитала, чи є у неї можливість почати одягати акторку.

"Меган сама передзвонила мені через 5 хвилин зі словами: "Благаю, допоможи мені", і ми домовилися зустрітися у неї вдома. Насамперед я позбулася 95% її гардеробу і віддала їх на благодійність. Меган сказала: "Роби все, що хочеш, але тепер мені потрібен новий одяг". Я швидко зрозуміла, що вона готова до будь-яких експериментів, і буквально за два дні ми придумали для неї понад 45 образів. Це було близько року тому. Мені здалося, що нові відносини, нове життя – кращий момент для переродження Меган Фокс. І я була права", – зазначила Мейв Рейлі.



Бездоганні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

Світ почав одразу помічати Меган в розкішних образах. 35-річна знаменитість почала приходити на світські заходи у розкішних сукнях та костюмах, а під час прогулянок демонструвала незвичайні аутфіти, які довершували її красу та струнку фігуру.



Бездоганні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Бездоганні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Бездоганні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

Мейв Рейлі розповіла, що часто зі стилістом Колсона Бейкера створюють для закоханої пари спільні образи. Спочатку Мейв підбирає вбрання Меган Фокс, а тоді вони вирішують в чому вийде з акторкою музикант.



Бездоганні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Бездоганні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

В інтерв’ю стилістка також розказала про два знакові образи Меган – на премію VMA та Met Gala. Тоді акторка вразила публіку повністю прозорою сукнею, з-під якої виднілася її спідня білизна. На балі інституту костюмів Меган красувалася у червоній сукні з багатьма переплетеннями.



Бездоганні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

"Нікому раніше не вдавалося за рік перетворити зірку в ікону стилю такого масштабу, щоб її запросили на Met Gala. Але Меган Фокс завжди була Меган Фокс, просто її гардероб відчайдушно потребував тотального перезавантаження»", – розповіла Мейв Рейлі.



Бездоганні образи Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі