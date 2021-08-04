На бал моди Met Gala 2021 пускатимуть лише вакцинованих знаменитостей

Довгоочікувана модна подія Met Gala 2021 відбудеться 13 вересня 2021 року. Бал не відбувався більше двох років і з того часу змінилось чимало – наслідки пандемії вплинули на те, як знаменитості тепер виходитимуть на червону доріжку.

Новим правилом для відвідин Балу Інституту костюма музею Метрополітен стала вакцинація від COVID-19. Лише за наявності щеплення та дотримання маскового режиму зірки зможуть продемонструвати свої розкішні вбрання, які шились не один місяць.

Цікаво Met Gala 2021 відбудеться у вересні: як пройде світська подія

Наразі вирішено, що всі учасники The Met Gala 13 вересня повинні представити докази повної вакцинації, а також повинні носити маски у приміщенні, за виключенням прийому їжі чи води. Ми будемо оновлювати ці правила в міру необхідності,

– заявив 3 серпня представник Met Gala.

Варто додати, що таку ідею з вакцинацією взяла до уваги команда організаторів через зростання кількості хворих на штам коронавірусу Дельта у США. Подібну схему проведуть на Тижні моди у Нью-Йорку, який розпочнеться також у вересні – усі відвідувачі та персонал повинні бути щеплені від COVID-19.

Що варто знати про Met Gala у 2021 році

Зазвичай, fashion-подію проводять в перший понеділок місяця (раніше це було у травні), але через пандемію коронавірусу захід у 2021 році перенесли на вересень. Однак 6 вересня у США відзначають День праці, тому захід перенесли ще на тиждень – на 13 вересня.



У 2021 році тема виставки костюмів та балу має назву "В Америці: лексикон моди". Вона буде присвячена американському модному суспільству, яке постраждало за час пандемії. Ведучими події стануть Біллі Айліш, Тімоті Шаламе, Аманда Горман і Наомі Осака, а також почесні голови заходу Том Форд та Анна Вінтур.