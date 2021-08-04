Новим правилом для відвідин Балу Інституту костюма музею Метрополітен стала вакцинація від COVID-19. Лише за наявності щеплення та дотримання маскового режиму зірки зможуть продемонструвати свої розкішні вбрання, які шились не один місяць.

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Наразі вирішено, що всі учасники The Met Gala 13 вересня повинні представити докази повної вакцинації, а також повинні носити маски у приміщенні, за виключенням прийому їжі чи води. Ми будемо оновлювати ці правила в міру необхідності,

– заявив 3 серпня представник Met Gala.

Варто додати, що таку ідею з вакцинацією взяла до уваги команда організаторів через зростання кількості хворих на штам коронавірусу Дельта у США. Подібну схему проведуть на Тижні моди у Нью-Йорку, який розпочнеться також у вересні – усі відвідувачі та персонал повинні бути щеплені від COVID-19.

З початку 2021 року вакцинувалось чимало зірок. Хто це – читайте тут.

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