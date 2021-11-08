Мати Ілона Маска одягнула сукню-вишиванку від української дизайнерки зі Львова: ефектний вихід

На початку листопада в Катарі відбулася щорічна премія Fashion Trust Arabia, на якій нагороджують найкращих дизайнерів зі Сходу. Знаменита модель та мати Ілона Маска прилетіла в Доху не лише на червону доріжку премії, але й на кілька модних заходів. На одному з них вона красувалася в сукні-вишиванці від української дизайнерки Юлії Магдич.

Дієтологиня Мей Маск активно відвідує fashion-події в Катарі. Напередодні 73-річна мати засновника SpaceX та Tesla вийшла в світ у білосніжній сукні-вишиванці з масивними синіми квітами.

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Знаменитість одягнула виріб з нової колекції Юлії Магдич. 36-річна дизайнерка зі Львова показала модний образ Мей Маск на своїй сторінці в інстаграмі.

Мей Маск зробила стильну фірмову зачіску, одягнула масивні золотисті сережки, а на обличчі зробила насичений макіяж. Свій аутфіт вона доповнила мінімалістичною сіро-рожевою сумкою від Dior.

Модель не вперше з’являється на публіці в українському вбранні. Раніше окремі одиниці вона приміряла з колекцій багатьох українських брендів. Мей Маск красувалася у речах Bevza, Valery Kovalska, Ruslan Baginskiy, TTSWTRS, Darja Donezz.

Що відомо про бренд YULIYA MAGDYCH

Юлія Магдич створює сукні вільного крою зі складною, пишною, багатою вишивкою, які можна використовувати і як повсякденні, і як урочисті й вечірні. Дизайнерка починала з етнічних українських мотивів силуетів, втім досить швидко перейшла до авторських візерунків, які не відображають фольклорні мотиви, але зберігають загальне враження розкоші традиційної народної вишивки.

Поціновувачі суконь від Yuliya Magdych живуть переважно в США, Лондоні та країнах Ближнього Сходу. Її сукні одягають такі зірки, як Кетрін Зета Джонс, Патрісія Каас, а в Україні вишиванки від Юлії Магдич є в гардеробах Джамали, Катерини Осадчої, Маші Єфросиніної та багатьох інших.



Юлія Магдич у сукні-вишиванці власного бренду / Фото з інстаграму дизайнерки