Масивні наплечники у жакетах – тренд весни, який демонструє модниця Леоні Ганне: фото

Джерело:інстаграм Леоні Ганне
Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне не перестає дивувати бездоганними образами. 31-річна блогерка опублікувала нові кадри, на яких постала у маскулінному жакеті салатового кольору.
Інстаграм-сторінка головної зірки стрітстайлу Леон Ганне просто переповнена різноманітними образами. Її особистий профіль – клондайк модних луків для будь-яких подій.
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Леоні найбільше любить костюми яскравих кольорів, а також застосування штанів різних фасонів у поєднанні з жакетами. У її профілі можна знайти цікаві варіанти мінісуконь, витончені жіночі образи, поєднання суконь та жакетів оверсайз, а також буденні стильні образи, якими надихаються 3 мільйони прихильників.
Ганне не пропускає жодних показів, що транслюються онлайн, тож добре знається на трендах. Модниця вже встигла продемонструвати жакет від бренду The Attico.
Німкеня приміряла салатовий жакет з наплечниками XXL, який одягнула під чорний топ. Дівчина поєднала кислотний жакет з чорними джинсами. Образ вона доповнила чорними туфлями-човниками з блискучими анклетами.
Не обійшовся look Леоні без її улюбленої чорної сумки-хобо від Bottega Veneta. Для створення цілісного образу зірка стрітстайлу нафарбувала нігті салатовим лаком та одягнула салатові сережки на вуха.
Завершила стильний образ Леоні золотистими браслетами та кільцями на пальцях, а також насиченим макіяжем на обличчі з нотками салатових тіней, створивши ефект котячого ока.
Раніше масивний жакет кислотного салатового та рожевого кольору демонстрували на собі данська модниця Емілі Сіндлев та італійська інфлюенсерка К’яра Ферраньї. Також у жакетах цього бренду досить часто з’являється модель, дружина співака Джастіна Бібера – Гейлі.