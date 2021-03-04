Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне не перестає дивувати бездоганними образами. 31-річна блогерка опублікувала нові кадри, на яких постала у маскулінному жакеті салатового кольору.

Інстаграм-сторінка головної зірки стрітстайлу Леон Ганне просто переповнена різноманітними образами. Її особистий профіль – клондайк модних луків для будь-яких подій.

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Леоні найбільше любить костюми яскравих кольорів, а також застосування штанів різних фасонів у поєднанні з жакетами. У її профілі можна знайти цікаві варіанти мінісуконь, витончені жіночі образи, поєднання суконь та жакетів оверсайз, а також буденні стильні образи, якими надихаються 3 мільйони прихильників.

Ганне не пропускає жодних показів, що транслюються онлайн, тож добре знається на трендах. Модниця вже встигла продемонструвати жакет від бренду The Attico.

Образ Леоні Ганне

Німкеня приміряла салатовий жакет з наплечниками XXL, який одягнула під чорний топ. Дівчина поєднала кислотний жакет з чорними джинсами. Образ вона доповнила чорними туфлями-човниками з блискучими анклетами.

Не обійшовся look Леоні без її улюбленої чорної сумки-хобо від Bottega Veneta. Для створення цілісного образу зірка стрітстайлу нафарбувала нігті салатовим лаком та одягнула салатові сережки на вуха.

Завершила стильний образ Леоні золотистими браслетами та кільцями на пальцях, а також насиченим макіяжем на обличчі з нотками салатових тіней, створивши ефект котячого ока.

Раніше масивний жакет кислотного салатового та рожевого кольору демонстрували на собі данська модниця Емілі Сіндлев та італійська інфлюенсерка К’яра Ферраньї. Також у жакетах цього бренду досить часто з’являється модель, дружина співака Джастіна Бібера – Гейлі.