Маша Єфросиніна належить до тих українських знаменитостей, у гардеробі якої чимало речей від провідних українських та закордонних брендів.

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У гардеробі телеведучої є вбрання від Prada, Dior, Gucci, Chloe, Louis Vuitton та інших. Окрім цього, знаменитість також обирає вбрання найвідоміших вітчизняних брендів.

Єфросиніна полюбляє одягатися по-справжньому стильно і дозволяє приміряти на собі дорогі образи, які позитивно вражають шанувальників. Вона часто відвідує світські заходи та заразом диктує стиль українським модницям.

Fashion 24 зібрав найкращі аутфіти Маші Єфросиніної, якими можна надихнутися та легко повторити.

Зі зйомок інтерв'ю свого проєкту "Екзамен" телеведуча продемонструвала бездоганний аутфіт. Єфросиніна одягнула молочну сукню довжини міді та коричневу oversize сорочку, яку зав'язала на вузол на талії. Зірка доповнила образ колготками в сітку і довгими коричневими чоботами зі шкіри крокодила на підборах.

Для чергової події ведуча обрала костюм у молочному та коричневому кольорах. Вбрання знаменитості складалося з топу, штанів і жакета, що застібався на ґудзики.

Маша Єфросиніна стала запрошеною гостею для реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи". Для зйомок телеведуча обрала костюм чорного кольору від українського дизайнера Frolov. Аутфіт складався з стильних кюлотів та подовженого піджака. Вбрання задекороване камінням красиво блищало.

Телеведуча любить штанні костюми, тож для прогулянки одягнула яскравий рожевий костюм від української дизайнерки Олени Буреніної. Образ знаменитість поєднала з чорною сорочкою та білими босоніжками.

Черговий образ українська ікона стилю також приміряла від дизайнерки Олени Буреніної. Вона одягнула баклажанову оксамитову блузку з бантом. Образ доповнили широкі білі штани й чорно-білі босоніжки на Т-ремінці.

На виступ Олени Кравець із "Кварталу 95" Маша Єфросиніна одягнула бежевий лляний костюм, що складався із широких штанів, подовженого жакета та жилетки. Свій образ Маша поєднала із стильними босоніжками на низькій підошві. Знаменитість підібрала стильний аксесуар – сумку від Dior, яка коштує 77 тисяч гривень.

Поспішаючи на зустріч телеведуча зробила кадр у ліфті. Модниця одягнула білу базову футболку та штанний білий костюм, який складався зі штанів палаццо та подовженого жакета. Образ довершили масивні окуляри, які в цьому сезоні будуть дуже популярними.

Для зйомок в одному з українських ютуб-проєктів Маша Єфросиніна одягнула блузку бузкового кольору, яку поєднала із яскравими вкороченими штанами кольору фуксії. Із взуття обрала світлі мюлі. Доповнила свій аутфіт коричневою сумочкою та великими сонцезахисними окулярами.