Маша Єфросиніна замилувала стильним образом у білому жакеті та шарфі: чарівні фото

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна ретельно підходить до вибору одягу для будь-яких світських виходів. На закриту прем’єру документального фільму "Розірви коло" знаменитість прийшла в елегантному образі.

Громадська діячка Маша Єфросиніна у 2018 році стала першим Почесним Послом Фонду ООН в області народонаселення в Україні. У вівторок, 16 листопада, відбулася закрита прем’єра фільму для журналістів та партнерів фонду.

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"Ідея зняти фільм про проблему домашнього насильства в Україні не давала мені спокою з 2019 року. Я шукала команду і думала над тим, як же так зняти, щоб зрозумілою мовою, без кривавої драми, щоб затягувало і проникало в людське", – розповіла про зародження фільму Єфросиніна.

У своєму дописі в інстаграмі Маша Єфросиніна відзначила, що на прем’єру фільму прийшла Перша леді України Олена Зеленська, яка багато приділяє уваги проблемі домашнього насильства у нашій країні. Окрім багатьох державних діячів підтримати дружину прийшов її чоловік Тимур Хромаєв.

Знаменитість одягнула на прем’єру стрічки базову молочну водолазку, яку доповнила білосніжним жакетом. На низ Маша одягнула чорні штани та черевики. Особливою родзинкою став шарф, яким телеведуча стильно довершила аутфіт.

Громадська діячка випрямила волосся та нанесла на обличчя улюблений макіяж в коричневих тонах.



Маша Єфросиніна в стильному образі відвідала прем'єру фільму / Фото з інстаграму



Маша Єфросиніна в стильному образі відвідала прем'єру фільму / Фото з інстаграму

Все про фільм "Розірви коло" про жінок, які постраждали від домашнього насильства, авторкою якого є Почесна Амбасадорка UNFPA Україна Маша Єфросиніна – читайте за