Напередодні Дня Незалежності на Михайлівській площі у Києві відбулася одна з головних музичних подій "Ковчег. Україна": десять століть української музики в одному концерті".

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Унікальний проєкт об’єднав на одній сцені класичну та народну музику та минуле з сучасним. Серед четвірки ведучих красувалася телеведуча Маша Єфросиніна у розкішній сукні від бренду Milla Nova.

29 серпня на телеканалі "1+1" відбулася трансляція концерту, тож ведуча вирішила не лише пригадати емоції, але й показати прихильникам свій бездоганний образ.

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Знаменитість з’явилася перед глядачами у вечірній довгій сукні зі шлейфом кремового відтінку. Сукню на довгий рукав з відкритими плечима телеведуча доповнила багатоярусним білосніжним намистом. Волосся знаменитість накрутила в локони, а на обличчі зробила улюблений ефектний макіяж.

У дописі Маша Єфросиніна написала щемливий допис щодо особливої події, частиною якої стала вона.

"Концерт мене досі не відпускає. Його творці підняли музичні архіви української музики за десять століть! Вибрали двадцять шедеврів і дали їм нове звучання! Півтори години на Михайлівській площі пройшли на одному подиху: дитячі хори, Даха Браха, Домініка Чикун, симфонічний оркестр. Багато в моєму житті було концертів, і ще буде, але "Ковчег. Україна" дуже особливий. І навіть концертом його не назвеш", – написала телеведуча.



Бездоганний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої



Бездоганний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої