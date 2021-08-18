Маша Єфросиніна зачарувала ніжним образом у сукні в горошок: стильне фото

Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна попри щільний робочий графік завжди знаходить час для свого сина. Зараз у неї гостюють обоє племінників, тож зібравши дитячу компанію, знаменитість приїхала в кінотеатр на допрем’єрний показ мультфільму "Гуллівер повертається". Перед камерами зірка позувала у стильній чорній сукні в горошок.

Нещодавно в телеведучої завершилися зйомки шоу "Маскарад", тож вона вирішила присвятити час дітям, з якими прийшла в кінотеатр.

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Персонажів мультфільму озвучували українські знаменитості, серед яких Євген Кошовий, Станіслав Боклан, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. На допрем'єрному показі було чимало українських знаменитостей, тож телеведуча підібрала стильний образ для світського виходу.

42-річна Маша Єфросиніна любить стильно одягатися та демонструвати на собі трендові елементи гардероба. Для вишуканого виходу зірка вирішила приміряти вічну класику – сукню в горошок.

Образ Маші Єфросиніної

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У кінотеатрі Маша Єфросиніна позувала з сином та двома племінниками. Українська ікона стилю обрала для світського виходу чорну сукню в білий горошок довжини міді. Образ знаменитість доповнила стильними коричневими босоніжками.

Стриманий аутфіт телеведуча довершила білою сумкою від бренду Chloe. Волосся Маша випрямила, а на обличчі зробила насичений макіяж. Вона намалювала повіки золотистими тінями, підкреслила погляд чорними стрілками, а губи намалювала коричневою помадою.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграм-сторіз



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграм-сторіз