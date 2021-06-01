Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна й надалі ділиться з прихильниками фото з відпочинку в Мексиці. Мало не щодня вона ділиться світлинами та демонструє стильні образи.

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У підписі до публікації знаменитість поділилась, що вона постійно відкладала відпустку через різноманітні обставини, але в один момент зрозуміла, що стала зовсім іншою жінкою. Через це Маша нарешті вирішила відпочити й зовсім про це не шкодує. До того ж тепер вона може приміряти різноманітні образи та хизуватися фігурою в сукнях.

Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча позувала перед камерою біля великої пальми. Вона постала у фіолетовому костюмі з незвичним принтом зоряного неба, що складався з об'ємного кроп-топа з рюшами та спідниці довжини міді.

Одяг вдало підкреслив тендітну талію зірки. Таке вбрання може вдало підійти для вечірних прогулянок містом.

Маша Єфросиніна довершила елегантний аутфіт масивним білим намистом на шиї та кількома золотими браслетами на руках, що додавали витонченості.

Зірка розпустила пишне волосся та вклала його хвильками. Вона не користувалась макіяжем, тому продемонструвала й натуральну красу.

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