Телеведуча Маша Єфросиніна вчергове вразила своїх прихильників стильним образом. Зірка показала весняний образ у картатому пальті з величезним оберемком тюльпанів.

Маша Єфросиніна вже давно стала українською іконою стилю, адже вона помітно вирізняється серед інших своїм бездоганним стилем.

До теми Маша Єфросиніна показала вишуканий аутфіт у подовженому піджаку та обтислих штанах: фото

Телеведуча активно веде свою сторінку в інстаграмі, де розповідає про своє життя та ділиться з прихильниками стильними аутфітами.

Образ Маші Єфросиніної

Знаменитість зробила фото у дзеркалі у сірому картатому пальті. Під низ Маша одягнула чорну коротку сукню, а свій образ доповнила мінімалістичною шкіряною сумкою зі срібними камінцями.

Фото у ліфті телеведуча зробила з оберемком фіолетових тюльпанів. Єфросиніна розпустила волосся та зробила бездоганний макіяж. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи – персиковою помадою. Маша Єфросиніна не стала обтяжувати образ масивними аксесуарами, обравши лаконічні сріблясті персні на пальцях.

В коментарях прихильники зазначили, що телеведуча дуже красива та стильна, а від її фото неможливо відвести погляд.



Образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму