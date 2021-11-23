У 2018 році на своєму ютуб-каналі Маша Єфросиніна запустила власний формат інтерв’ю "Екзамен". Його особливість полягає в тому, що на запитання, які написані на аркушах у вигляді сердечок відповідає не лише запрошений гість, але й сама інтерв’юерка.

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Тоді у грудні, 3 роки тому, першою героїнею стала fashion-фотографиня Соня Плакидюк. Увесь цей час Маша Єфросиніна запросила до себе всіх можливих українських знаменитостей та записала десятки інтерв’ю.

Зараз на ютуб-каналі знаменитості пів мільйона підписників. З цієї нагоди Маша Єфросиніна опублікувала допис, в якому подякувала людям, які не дозволили їй зійти з дистанції.

"Мене пригнічувало відчуття, що це нікому не потрібно. І що один ефір у телевізорі на 4-6 мільйонів глядачів ніколи не зможе замінитись таким же відчуттям від переглядів на ютубі. А мої соратники вірили – у мене і в нашу справу. Часом вони просто вмовляли мене приїжджати на зйомку. Завдяки їм, у моменти, коли мені хотілося все згорнути, я цього не робила – не могла зрадити їхню віру", – зазначила знаменитість.

На світлинах телеведуча позує у стильному чорному костюмі від паризького бренду Jatual Paris, який створили двоє друзів дизайнерів з України.Виріб складається зі спідниці міді фасону русалка та сорочки, яку знаменитість доповнила поясом на талії, а верхні ґудзики розстібнула, оголивши плечі.

Стильний аутфіт Маша Єфросиніна доповнила чорними босоніжками та масивними золотими прикрасами. Як завжди, на обличчі телеведучої сяяв ефектний макіяж. Погляд підкреслювали коричневі тіні та масивні чорні стрілки, а губи – рожева помада.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої