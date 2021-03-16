Маша Єфросиніна презентувала у Львові власний бренд одягу Mashsh: фото

Нещодавно популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна завітала до львівського шоуруму One:One, презентувавши колекцію власного бренду одягу для дому Mashsh.

2 роки тому телеведуча Маша Єфросиніна презентувала власний бренд одягу Mashsh. Знаменитість зізнавалася, що створити бренд одягу для дозвілля з'явилося завдяки самим жінкам. Її одяг не люксовий, не ексклюзивний лише для окремих жінок, він масовий – для всіх українок.

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Всі тканини і фурнітуру вибирали в Італії, а виробництво було налагоджено в Україні. Всі речі дуже зручні, елегантні та стильні. Обтислі лосини і легінси з високою талією, футболки і майки oversize, піжами і ще безліч максимально зручних речей.

Образ Маші Єфросиніної

На презентації Маша Єфросиніна зачарувала всіх стильним образом. Вона постала перед камерою у трендовій білій сорочці з масивним коміром та об’ємними рукавами. Доповнила свій образ Маша бордовими широкими шкіряними штанами з поясом та лоферами Gucci.

Волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила улюблений макіяж. Маша нанесла коричневі тіні на повіки та підвела їх чорною підводкою, губи нафарбувала помадою коричневого кольору. На камеру телеведуча мило посміхалася на тлі банера власного бренду.

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У дописі Маша Єфросиніна висловила свою велику любов до Львова та розповіла прихильникам, які асоціації у неї викликає це місто.

"Львів для мене особливе місто: він один з перших 5 років тому прийшов слухати "Ти у себе одна". Львів перший приходить на думку, коли я думаю про Різдво. У Львові я вперше по-справжньому відчула свято Миколая, приїхавши сюди з прем’єрою фільму "Пригоди S Миколая". З львівського One:One вперше надійшла пропозиція розмістити Mashsh для продажу офлайн", – написала Маша Єфросиніна.

До появи київського шоуруму, Львів був єдиним в Україні, де речі Mashsh можна було мацати, приміряти і закохуватися в них! За це Маша Єфросиніна вдячна засновниці шоуруму One One Мілі Бараєвій.

"Коли Міла сказала, що у мене є хвилин 20 для вітальної промови, я подумала, що це дуже багато, але, почавши розповідати про кожну нашу річ, я втратила лік часу – виявляється за 2 роки у наших піжам, тунік, одягу для сну і відпочинку з'явилося стільки історій і відкриттів, що я цілком можу і з ними вирушати в турне. Тому що всі вони про нас з вами, дорогі дівчатка! Незабутній вечір! Спасибі, Львів і нереальні львів’янки", – написала Маша Єфросиніна.

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