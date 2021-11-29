41-річна телеведуча Маша Єфросиніна постійно перебуває під спалахом фотокамер, тож любить приміряти на собі стильні аутфіти. Гардероб знаменитості переважно складають блузи, штани та костюми, а також розкішні сукні.

Цікаво Рожевий костюм для особливого випадку: Алессандра Амбросіо показує ефектний образ

Напередодні українська телезірка знялася у фотосесії, задля якої приміряла розкішний аутфіт. Фотографом стала знаменита Соня Плакидюк, а от виріб Маша приміряла від своєї подруги та головної стилістки країни Ольги Слонь.

Знаменитість складає аутфіти для зірок таких популярних шоу, як "Маскарад", "Танці з зірками", "Голос країни". У своєму нещодавньому інтерв’ю 24 каналу балерина Катерина Кухар зазначила, що якщо команда стилістів на чолі з Ольгою Слонь за щось береться, то все буде просто бездоганно і жодна деталь не залишиться без їхньої уваги.

Образ Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна одягнула чорну довгу сукню на короткий рукав у квітковий принт. Плаття оздоблене глибоким розрізом на нозі, що додає йому особливого шику.

Сукня від бренду Dresstoimpress, який заснувала Ольга Слонь ідеально підійде для робочого дня в офісі, для прогулянки з друзями, для романтичного побачення чи гламурної вечірки.

Ефектний аутфіт Маша доповнила високими чорними чоботами на підборах та зібраною зачіскою в пучок. Перед фотографинею Сонею Плакидюк телеведуча кокетливо позувала та зазначила, що такі стильні фото зробила всього лише за 5 хвилин.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої