Маша Єфросиніна повторила образ з сукнею, яку одягала кілька років тому: фото

Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше після пандемії відправилася за кордон. Знаменитість вирушила вдвох зі своїм чоловіком Тимуром до Мексики. Там модниця приміряла сукню, яку одягала 3 роки тому.

До пандемії коронавірусу Маша Єфросиніна активно подорожувала. Телеведуча часто їздила в сонячні країни зі своєю родиною та найближчими подругами. У 2018 році знаменитість відпочивала в Тулумі з подругами і відтоді мріяла привезти в Мексику свого чоловіка.

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Нове фото у лаконічній та стильній сукні телеведуча оприлюднила на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Образ Маші Єфросиніної

Знаменитість позувала перед камерою на тлі пальм та Карибського моря. Вона одягнула жовту сукню максі довжини, яка ідеально підійде в якості пляжної накидки. Сукня оздоблена короткими летючими рукавами та великим вирізом на спині.

Свій літній аутфіт телеведуча доповнила солом’яним капелюхом та білою солом’яною сумкою. Образ довершили бежеві в’єтнамки з квадратним носком, сонцезахисні окуляри та прикраси. Маша одягнула на руки багато золотистих браслетів та ланцюжок на шию.

У дописі телеведуча зазначила, що це її перше плаття куплене в Тулумі 3 роки тому.

"Моє перше плаття, куплене в Тулумі, нагадало мені, як тоді, приїхавши сюди з подругами, я загадала собі обов'язково повернутися сюди з Тимуром саме в Casa Malca. Тут атмосфера, не схожа ні на яку іншу точку в географії. Три роки не складалося. Але які ж неперевершені відчуття, коли склалося", – зазначила знаменитість.

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Фото Маші Єфросиніної у жовтій сукні зроблене 3 роки тому українським фотографом Станіславом Немашкалом, який живе та працює в Канкуні.