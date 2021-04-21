Українська телеведуча Маша Єфросиніна вміє та любить стильно одягатися. Зазвичай, знаменитість публікує вишукані аутфіти, що складаються із суконь, жакетів, блузок та шкіряних штанів. Цього разу вона опублікувала стильний образ у якому можна вирушити на прогулянку містом чи парком.

Наймодніше поєднання кольорів цієї весни – салатовий і фіолетовий. Таким прийомом раніше користувалася німецька інфлюенсерка Леоні Ганне, а зараз вирішила на собі приміряти яскраві кольори Маша Єфросиніна.

Читайте також Дженніфер Лопес знялася у неймовірній фотосесії для глянцю InStyle: розкішні кадри

Перед камерою знаменитість позувала у салатовій водолазці незвичного фасону. Доповнили образ фіолетові штани з кишенями.

"Моя терапія – колір", – написала телеведуча.

Поєднання салатової водолазки та фіолетових штанів виявилося вдалим. Головними кольорами 2021 року вважаються сірий PANTONE 17-5104 Ultimate Gray та яскравий жовтий PANTONE 13-0647 Illuminating, втім цього сезону модниці більше віддають перевагу саме зеленому.

Окрім головних кольорів, інститут кольору Pantone назвав наймодніші відтінки сезону весна - літо 2021. Серед представлених відтінків знайдеться лаймовий Lime Zest. Саме такого кольору Маша Єфросиніна обрала водолазку.

Свій образ телеведуча доповнила сріблястим ланцюжком. Волосся Маша накрутила в легкі локони та закріпила частину з них ззаду шпилькою. На обличчя зірка зробила насичений макіяж.

Вона намалювала повіки бузковими тінями, чорним лайнером та підкреслила мейк коричневою помадою.

Користувачі поставили своїй улюблениці тисячі вподобань та написали безліч коментарів.

"Фігура просто супер";

"Виглядаєте шикарно";

"Прекрасна Маша";

"Класне поєднання кольорів";

"Ідеальна жінка. Обожнюю вас".

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч