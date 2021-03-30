Телезірка Маша Єфросиніна з'явилася на заході з українськими знаменитостями. Для виходу вона обрала трендові речі, поєднавши подовжений піджак з обтислими штанами карамельного кольору.

41-річна Маша Єфросиніна знається на моді та славиться своєю любов'ю до преміальних світових брендів – Prada, Gucci, Louis Vuitton та інших. Вона часто поповнює свій гардероб трендовими новинками та радо демонструє їх на публіці. Для останньої публічної появи ведуча обрала вишуканий аутфіт у діловому стилі.

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Маша Єфросиніна одягла чорний подовжений піджак з рукавами-ліхтариками та накладними кишенями, а тендітну талію підкреслила широким поясом з масивною пряжкою. Стриманий верх вона доповнила обтислими штанами карамельного кольору, які ефектно акцентували на струнких підтягнутих ніжках, і взуттям без підборів. Ведуча обрала чорні лофери з квадратним носком від італійського дому моди Gucci.

Маша Єфросиніна у вишуканому аутфіті / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Бездоганний образ знаменитість довершила лаконічною підвіскою та численними каблучками. Маша Єфросиніна вклала волосся рівно й нанесла насичений макіяж з акцентом на очі та матовою нюдовою помадою.

Маша Єфросиніна у вишуканому аутфіті / Фото Instagram / @mashaefrosinina