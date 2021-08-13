Маша Єфросиніна показала, який вигляд має латексна сукня до того, як її обробляють спреєм: фото

Наприкінці липня українська телеведуча Маша Єфросиніна повідомила своїм читачам, що стала однією з журі шоу "Маскарад". Поки тривають зйомки другого сезону, знаменитість не лише ділиться зі своїми прихильниками стильними образами, але й розкриває модні секрети, про які мало хто здогадувався.

На початку року Маша Єфросиніна дебютувала у новому амплуа жартівниці та тренерки гумористичної команди "Ліги сміху", а зараз її запросили приєднатися до зіркового журі шоу "Маскарад". Разом із українськими знаменитостями телеведуча намагатиметься вгадати, хто ховається за костюмом культового персонажа чи фольклорного героя.

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Та поки на новий сезон розважального шоу доводиться чекати, Маша Єфросиніна ділиться з підписниками у своєму інстаграмі цікавими залаштунками.

У своїх інстаграм-сторіз зірка показала фотопорівняння латексної сукні. Виявляється, обтислу латексну сукню обмащують спеціальним спреєм, після якого вона набуває насиченого кольору та презентабельного вигляду.



Латексну сукню змащують спеціальним спреєм / Фото з інстаграм-сторіз / Фото з інстаграм-сторіз



Маша Єфросиніна показала порівняння сукні до і після того, як її обробили спреєм / Фото з інстаграм-сторіз

Латекс – матеріал ефектний, але не найпростіший у носінні. Перш ніж створювати такий ефектний образ треба бути готовим до того, що виріб несе серйозне випробовування.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Одягаючи латексну сукню доводиться зіткнутися з підвищеним потовиділенням, можливою алергією та натиранням. Останній варіант в інстаграм-сторіз показала Маша Єфросиніна. Ведуча опублікувала відеоролик з натиранням на руках, втім зазначила, що готова йти на жертви, аби красиво виглядати.

Не треба присилати співчуття, я прекрасно усвідомлюю всі наслідки своїх образів. Запитайте будь-яку дівчину, яка хоча б раз одягалася на вихід, якщо ти не у в’єтнамках і балахоні, ти вже не можеш бути розслабленою. Мені просто важливо інколи нагадувати вам, що за ідеальною картинкою завжди є неідеальна реальність,

– написала Маша Єфросиніна в інстаграм-сторіз.

У черговому випуску шоу "Маскарад" Маша з'явиться перед глядачами у латексній сукні чорного кольору. Свій образ вона доповнила чорними мінімалістичними босоніжками. Стилісти зав'язали волосся у хвіст, а візажисти нанесли на обличчя коричневі тіні, чорні стрілки та намалювали губи нюдовою помадою.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграм-сторіз