Маша Єфросиніна показала 6 стильних телевізійних образів: фото

Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Ведуча Маша Єфросиніна любить стильно одягатися, тож щоразу підкорює публіку бездоганним смаком. Знаменитість вирішила показати усі свої образи, в яких вона з’являлася в шоу "Ліга сміху".
На початку року Маша Єфросиніна дебютувала у новому амплуа жартівниці та тренерки гумористичної команди "Ліги сміху".
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Ведуча оприлюднила на своїй сторінці нові фото з лаштунків зйомок розважального шоу "Ліга сміху". Українська ікона стилю підкорила всіх чарівними аутфітами.
У дописі Єфросиніна зазначила, що після вимушеної паузи через локдаун, продюсерами "Ліги сміху" було прийнято рішення продовжити зйомки битви титанів.
Справедливо дати можливість командам дійти до фіналу і виграти мільйон! Ну, і, звичайно, фанатам команд побачити логічне завершення змагання кращих гравців! Запис буде проходити без глядачів в залі, а для артистів це ускладнює виступ в рази, але фіналу бути,
– написала суддя шоу.
Знаменитість запитала своїх фанатів, який образ, який вона приміряла для випусків сподобався їм найбільше.
Для телевізійного шоу "Ліга сміху" Маша Єфросиніна обрала такі бездоганні образи:
– Зелений штанний костюм з коричневою майкою та кросівками;
– Червону шкіряну сукню з коміром;
– Рожеву сорочку оверсайз та сині штани;
– Чорний шкіряний костюм, що складався з подовженого жакета та кюлотів бренду Olenich;
– Блискучу фіолетову водолазку від Gudu та жовті штани палаццо;
– Білу блузу з оголеними плечима та червоні штани кльош від бренду Elena Reva.
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