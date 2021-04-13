Маша Єфросиніна показала 6 стильних телевізійних образів: фото

Ведуча Маша Єфросиніна любить стильно одягатися, тож щоразу підкорює публіку бездоганним смаком. Знаменитість вирішила показати усі свої образи, в яких вона з’являлася в шоу "Ліга сміху".

На початку року Маша Єфросиніна дебютувала у новому амплуа жартівниці та тренерки гумористичної команди "Ліги сміху".

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Ведуча оприлюднила на своїй сторінці нові фото з лаштунків зйомок розважального шоу "Ліга сміху". Українська ікона стилю підкорила всіх чарівними аутфітами.

У дописі Єфросиніна зазначила, що після вимушеної паузи через локдаун, продюсерами "Ліги сміху" було прийнято рішення продовжити зйомки битви титанів.

Справедливо дати можливість командам дійти до фіналу і виграти мільйон! Ну, і, звичайно, фанатам команд побачити логічне завершення змагання кращих гравців! Запис буде проходити без глядачів в залі, а для артистів це ускладнює виступ в рази, але фіналу бути,

– написала суддя шоу.

Знаменитість запитала своїх фанатів, який образ, який вона приміряла для випусків сподобався їм найбільше.

Для телевізійного шоу "Ліга сміху" Маша Єфросиніна обрала такі бездоганні образи:

– Зелений штанний костюм з коричневою майкою та кросівками;

– Червону шкіряну сукню з коміром;

– Рожеву сорочку оверсайз та сині штани;

– Чорний шкіряний костюм, що складався з подовженого жакета та кюлотів бренду Olenich;

– Блискучу фіолетову водолазку від Gudu та жовті штани палаццо;

– Білу блузу з оголеними плечима та червоні штани кльош від бренду Elena Reva.

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