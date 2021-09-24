У своєму інстаграмі Маша Єфросиніна зазначила, що День жіночого підприємництва подарував їй приголомшливі знайомства з героїнями сучасності.

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"Я дуже вірю, що ніколи не перестану надихатися жінками, незважаючи ні на що! Жінками, що несуть світло! Тими, кому ніколи засуджувати інших, тому що вони мчать на хвилях своїх ідей і місій! Я пишаюся тим, скільки класних проєктів вони створюють в Україні", – написала телеведуча в інстаграмі.

У своєму профілі вона опублікувала серію світлин у стильному червоному костюмі. Жакети і штани дуже личать телеведучій, тож новий образ вийшов, як завжди, стильним та бездоганним.

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Образ Маші Єфросиніної

На сцені Маша Єфросиніна виступала у подовженому двобортному жакеті, який одягнула на оголене тіло та штанах палаццо максідовжини. Штани, які майже повністю прикривають взуття – візуально додають ще більшого росту. Адептом такого модного трюку є Вікторія Бекхем. Саме вона найчастіше виходить у світ в довгих штанах та класичних блузах чи сорочках.

Знаменитість випрямила волосся, а на обличчі зробила улюблений насичений макіяж з коричневими тінями на повіках та нюдовою помадою на губах.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму