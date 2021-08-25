Маша Єфросиніна одягнула на саміт перших леді та джентльменів бузковий жакет the COAT: фото

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна зачарувала новим образом. На саміт перших леді та джентльменів вона з’явилася у бездоганному бузковому блейзері та білосніжних штанах.

Маша Єфросиніна стала ведучою саміту "М’яка сила в новій реальності", що відбувся 23 серпня в Національному заповіднику «Софія Київська». Ініціаторкою проведення стала перша леді України Олена Зеленська.

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Саміт проводили у форматі двох дискусійних панелей, на яких обговорювали проблеми рівного доступу до медичної допомоги, виклики у сфері освіти, рівні можливості для розвитку і самовираження всіх людей без дискримінації.

На сцені телеведуча спілкувалася з голлівудською акторкою Робін Райт, що зіграла в серіалі "Картковий будинок" першу леді, а згодом і презинта США Клер Андервуд.

Образ Маші Єфросиніної

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Для знакової події Маша Єфросиніна обрала мінімалістичний образ. Вона одягнула подовжений жакет з поясом від української дизайнерки Каті Сільченко. Аутфіт знаменитість доповнила білими штанами та туфлями-човниками на підборах молочного кольору.

На обличчі телеведуча, як завжди, зробила улюблений макіяж. Візажисти підкреслили очі чорними стрілками, а губи намалювали коричневою помадою. Своє волосся знаменитість накрутила в легкі локони.



Маша Єфросиніна та Робін Райт / Фото з інстаграму Олени Зеленської