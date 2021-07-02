Знаменита білявка знялась у понад 20 фільмах, а всесвітню популярність їй принесла стрічка 2013 року "Вовк з Волл-стріт" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Одразу після виходу фільму в прокат Марго Роббі почали запрошувати на інші зйомки фільмів та численні фотосесії.

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Зараз білявка вважається однією з топових акторок Голлівуду. Саме тому напередодні її дня народження британський глянець зробив зі знаменитістю інтерв’ю та представив на обкладинці журналу.

На серпневій обкладинці глянцю Марго Роббі позувала на тлі басейну. Зйомки відбувалися в одному з особняків Лос-Анджелеса.

Перед камерою фотографа акторка позувала у золотистому тренчі з підкоченими рукавами від бренду Chanel. Стилісти вклали волосся знаменитості рівно, а візажисти нанесли на обличчя ніжний макіяж: повіки намалювали золотистими тінями, а губи – помадою пісочного відтінку.

На ще одній обкладинці фотографиня Лаклан Бейлі зробила акторці кадр крупним планом. Жінка зазначила, що для такої світлини надихнулася образом Джейн Біркін 70-х років.

Для фотосесії Марго приміряла оранжевий купальник лежачи на рожевому матраці в басейні з газетою в руках.

Також знаменитість позувала на тлі квітучого саду сидячи на фактурному солом’яному кріслі з навушниками та плеєром у руках. Для кадру вона приміряла вовняний молочний кардиган з коміром і труси із зжатої тканини.