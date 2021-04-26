Марго Роббі завітала на церемонію Оскар у трендовій квітковій сукні Chanel: бездоганний образ

Знаменита акторка, зірка фільму "Одного разу в Голлівуді" Марго Роббі зачарувала своїм бездоганним образом на червоній доріжці церемонії Оскар, яка пройшла у Лос-Анджелесі в ніч з 25 на 26 квітня.

Знаменитість завітала на церемонію вручення кінонагород, щоб підтримати своїх друзів та колег, а також привітати цьогорічних лауреатів.

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Журналісти модних видань вже внесли образ акторки до списку найкрасивіших суконь на червоній доріжці премії Оскар-2021.

Австралійська актриса для грандіозної події обрала лаконічну пряму сукню сірого кольору у квітковий принт, який цього сезону ультрапопулярний. Плаття на тонких бретелях Марго обрала від Chanel Alta Costura. Вибір бренду не випадковий, адже Роббі вже декілька років є обличчям знаменитого французького Будинку моди.

Елегантну сукню акторка розбавила стильною зачіскою. Вона відмовилася від укладок та локонів, натомість зробила розслаблений хвіст внизу, випустивши на обличчя декілька пасм, а пряма гривка стала головною родзинкою стильного образу.

Образ голлівудської зірки доповнювали перлинні сережки, декілька перснів та чорний клатч з блискітками. Цього року Марго Роббі зробила ставку на мінімалізм, адже шию не переобтяжувала жодними ланцюжками чи кольє.



Бездоганний образ Марго Роббі / Getty Images