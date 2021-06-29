58-річний модельєр випустив моделей в епатажних аутфітах, які довели всім, що дизайнер все ще залишається справжнім королем моди.

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Джейкобса називають королем моди саме за те, що найкраще у нього виходить робити одяг, який відображає дух часу. Усі 69 представлених екстраобразів серед яких кричущі монограми, величезні пухкі капюшони-кокони, затишні кардигани і спідниці міді з великих перламутрових дисків, гігантські шарфи з штучного хутра – справжній Marc Jacobs couture.

Всесвітньо відомий дизайнер звернув увагу на теперішні тренди, тож представив взуття виключно на високій танкетці у стилі 1990-х. Тонкий трикотаж – тільки в рубчик. Принт зебра – тепер може бути не лише на окремих елементах гардероба, але й на на довгому кардигані довжини максі.

Пухові стьобані високі снуди, що закривають половину обличчя, нагадують стиль персонажів "Наруто". Джейкобс додав сексуальності таким епатажним образам, вирізавши великі діри у квітчастих боді, а всі спідниці зробив на низькій посадці.

"Цю колекцію критики назвали неокосмічною. Вона і справді ніби звернена до стилю нових Spice Girls. Сучасний Пако Рабан – Марк Джейкобс представив свій погляд на те, як повинні виглядати обладунки XXI століття", – пише видання FWD.



Marc Jacobs осінь – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осінь – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осінь – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осінь – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осінь – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осінь – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осінь – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осінь – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осінь – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осінь – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осінь – зима 2021/22 / In Style