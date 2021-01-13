В холодну пору року дизайнери радять додавати до своїх образів манішку, яка не лише додатково захищає від холоду, але й додає аутфіту стильного акценту. Саме в зимовий період манішки стають дедалі популярнішими.

Манішку можна використовувати, як альтернативу шарфу. До свого образу додавайте цей аксесуар для створення ефекту багатошаровості, пише 24 канал. Також манішку можна носити як светр, але без рукавів.

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Манішку можна комбінувати з сорочками, сукнями та одягати поверх жакетів. Варіанти з високою горловиною добре виглядатимуть в парі з пуховиками.

Манішка з капюшоном ідеально підійде під зимове кашемірове пальто. Міксуйте аксесуар зі светром того ж відтінку. В результаті у вас вийде ефектний монохромний образ за рахунок різних фактур і складної структури.

Як стильно носити манішку: приклади



Стильні варіанти носіння манішки / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння манішки / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння манішки / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння манішки / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння манішки / Фото з Pinterest