Малюк Йода, Круелла та сімейка Аддамсів: найкращі образи закордонних знаменитостей на Геловін

Щороку у ніч з 31 жовтня на 1 листопада світ святкують Геловін. Знаменитості з нетерпінням чекають на це свято, аби продемонструвати фанатам свої страхітливі образи. Як голлівудські зірки відсвяткували День святих у 2021 році – дивіться у добірці.

Кожного року образи голлівудських зірок заслуговують особливої уваги. Навіть попри те, що святкування через пандемію коронавірусу не виглядає таким помпезним, як колись, зірки все одно обирають лячні костюми або перевтілюються в улюблених героїв з фільмів та мультфільмів.

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Гейлі Бібер

Супермодель Гейлі Бібер вирішила для геловінської вечірки приміряти образ співачки Брітні Спірс. Вона зізналася, що її першим концертом у підлітковому віці стало саме шоу поп-співачки. Гейлі приміряла одразу кілька знакових образів знаменитості, найзнаменитіший з яких з кліпу "Baby One More Time".



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

Doja Cat

Американська реперка Doja Cat повторила образ Сари Беллум – секретарку мера в серіалі Cartoon Network.



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

К’яра Ферраньї

Італійська інфлюенсерка та її чоловік музикант FEDEZ вирішили перевтілитися у персонажів "Сімейка Аддамсів". Білявка приміряла чорну перуку, довгу сукню та зробила темний макіяж у стилі Мортиші Аддамс, а її чоловік FEDEZ приміряв костюм, який носив Гомес. До спільного кадру також долучилися діти знаменитостей – Вітторія і Леоне.



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

Кендалл Дженнер

Модель Кендалл Дженнер вирішила втілити знаменитий образ головної героїні культового фільму Тіма Бертона "Марс атакує!".



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

Кріс Дженнер

Зіркова мама Кріс Дженнер завітала на "Шоу Елен Дедженерес" у костюмі Круелли, примірявши чорний костюм та чорно-білу кучеряву перуку.



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

Ліззо

Американська співачка Ліззо перетворилася на Грогу – персонажа оригінального телесеріалу "Мандалорець", якого також називають Малюком Йодою.



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

Кріссі Тейген і Джон Ледженд

Модель Кріссі Тейген та її чоловік музикант Джон Ледженд також приміряли на собі образи головних героїв мультфільму "Сімейка Аддамсів".



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

Cardi B

Канонічний готичний образ Мортіші Аддамс вважається найпопулярнішим на Геловін, тож виконавиця Cardi B, яка любить вражати епатажними аутфітами, зробила екстравагантну фотосесію в сексуальному комбінезоні, який створила для неї дизайнерка з України Наталія Феднер.



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

Кайлі Дженнер

Молода мільйонерка Кайлі Дженнер приміряла образ чорної кішечки, а її бойфренд Тревіс Скотт одягнув страхітливу маску.



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

Гаррі Стайлз

Британський співак Гаррі Стайлз одягнувся, як культовий персонаж Джуді Гарленд із фільму "Чарівник країни Оз" 1939 року.



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

Зої Салдана

Акторка Зої Салдана, яка здобула популярність після зйомок у фільмі "Аватар" перетворилася на головну героїну мультфільму "Жах перед Різдвом" Саллі. Поруч з нею був Джек, тіньовий ніндзя, робот ніндзя і трансформер.



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

Алессандра Амбросіо

Супермодель Алессандра Амбросіо вирішила обійти стороною страхітливий образ та створила "кришталеву магію", примірявши спокусливе боді з глибоким розрізом, крила та синю перуку.



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму

Ірина Шейк

Модель зі світовим іменем похвалилася, що її геловінський макіяж був зроблений менше, ніж за 10 секунд. Знаменитість розтерла червону помаду, яка допомогла їй дійсно створити жахливий образ.



Фантастичні геловінські образи від закордонних зірок / Фото з інстаграму