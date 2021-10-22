Маленьке чорне плаття і взуття на підборах: Ельза Госк показує, як створити розкішний образ

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк показала своїм прихильникам нову світлину. Вона продемонструвала ефектний look, який можна приміряти на вечірку або на якусь особливу подію.

Успішна шведська манекенниця та мама маленької донечки Тууліккі швидко повернулася у звичну форму після пологів. Ельза залюбки демонструє аутфіти з відкритим животом та одягає короткі сукні. Нещодавно Госк приміряла крихітну сукню, підкоривши новим образом мережу.

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Образ Ельзи Госк

Модель 4th & Reckless стала обличчям колекції осінь – зима 2021/22. Вона приміряла чимало стильного вбрання, а на своїй особистій сторінці в інстаграмі показала розкішний look.

У фотостудії білявка позувала у короткій шкіряній чорній сукні з імітацією анімалістичної шкіри. Доповненням до образу стали чорні шкіряні чоботи на підборах з такою ж текстурою шкіри. Оголену шию Ельза прикрасила золотистим кольє, а доповнила образ перснями.

На кадрах манекенниця позувала з природним кучерявим волоссям та легкому макіяжі з акцентом на коричневих губах.



Ельза Госк знялася в капсулі від бренду 4th & Reckless / Фото з інстаграму бренду



Ельза Госк знялася в капсулі від бренду 4th & Reckless / Фото з інстаграму бренду

Для бренду 4th & Reckless Ельза Госк приміряла оверсайз-жакет кольору морської хвилі, шкіряний бордовий плащ та зеброві штани.



Ельза Госк знялася в капсулі від бренду 4th & Reckless / Фото з інстаграму бренду



Ельза Госк знялася в капсулі від бренду 4th & Reckless / Фото з інстаграму бренду



Ельза Госк знялася в капсулі від бренду 4th & Reckless / Фото з інстаграму бренду