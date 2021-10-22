Успішна шведська манекенниця та мама маленької донечки Тууліккі швидко повернулася у звичну форму після пологів. Ельза залюбки демонструє аутфіти з відкритим животом та одягає короткі сукні. Нещодавно Госк приміряла крихітну сукню, підкоривши новим образом мережу.

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Образ Ельзи Госк

Модель 4th & Reckless стала обличчям колекції осінь – зима 2021/22. Вона приміряла чимало стильного вбрання, а на своїй особистій сторінці в інстаграмі показала розкішний look.

У фотостудії білявка позувала у короткій шкіряній чорній сукні з імітацією анімалістичної шкіри. Доповненням до образу стали чорні шкіряні чоботи на підборах з такою ж текстурою шкіри. Оголену шию Ельза прикрасила золотистим кольє, а доповнила образ перснями.

На кадрах манекенниця позувала з природним кучерявим волоссям та легкому макіяжі з акцентом на коричневих губах.



Ельза Госк знялася в капсулі від бренду 4th & Reckless / Фото з інстаграму бренду



Ельза Госк знялася в капсулі від бренду 4th & Reckless / Фото з інстаграму бренду

Для бренду 4th & Reckless Ельза Госк приміряла оверсайз-жакет кольору морської хвилі, шкіряний бордовий плащ та зеброві штани.



Ельза Госк знялася в капсулі від бренду 4th & Reckless / Фото з інстаграму бренду



Ельза Госк знялася в капсулі від бренду 4th & Reckless / Фото з інстаграму бренду



Ельза Госк знялася в капсулі від бренду 4th & Reckless / Фото з інстаграму бренду