Інлюенсерка часто відвідує різні країни з робочим візитом. Нещодавно знаменитість провела кілька днів у Лондоні та похизувалася перед 25-мільйонною аудиторією ефектним образом.

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На вечерю в ресторан К’яра одягнула коротку червону сукню зі стразами у вигляді сердечок з обох боків на рукавах та невеликими розрізами. На сайті таке плаття представлене у двох кольорах – червоному та чорному. Вбрання від італійської блогерки коштує 14 тисяч гривень.

Свій святковий аут віт знаменитість доповнила чорними капроновими колготками і лакованими босоніжками на підборах. Італійка випрямила біле волосся та зробила макіяж з акцентом на коричневі тіні на повіках та яскравою червоною губною помадою.



Святковий образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Святковий образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму інфлюенсерки

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