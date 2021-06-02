Знаменита правозахисниця з Пакистану у свої 23 роки пережила і поранення, і втечу з власної країни, а також змогла стати близькою подругою подружжя Обамів та лауреаткою Нобелівської премії миру. Втім, вона ніколи не фотографувалась для глянців, за виключенням, Teen Vogue, який створений спеціально для підліткової жіночої аудиторії.
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Тому фотосесія Малали для обкладинки Vogue стала дебютом.
"Рада опинитися на обкладинці британського Vogue! Я знаю силу, яку молода дівчина несе в своєму серці, коли у неї є бачення і місія, і я сподіваюся, що кожна дівчина, яка побачила цю обкладинку, знатиме, що вона може змінити світ", – написала в інстаграмі правозахисниця.
Оскільки активістка проживає у Великій Британії, саме тут її запросили для фотосесії. На обкладинці журналу вона постала у червоному вбранні, доповнивши образ лаконічними прикрасами і натуральним макіяжем з акцентом на губи.
Мусульманські, пуштунські або пакистанські дівчата, які одягаються у традиційному стилі, вважаються пригнобленими і позбавленими права голосу, однак я хочу показати, що у нас є свій власний голос і ми рівні в нашій культурі,
– розповіла Малала в інтерв'ю для Vogue.
На інших знімках Юсафзай приміряла вбрання інших кольорів, які підкреслювали красу активістки.
В інтерв'ю журналу, який з'явиться у продажу вже 4 червня, Малала розповість про власну місію, рідних, любов та плани на майбутнє. А також про те, чи планує виходити заміж.
Що відомо про Малалу Юсафзай?
- Сім'я Малали переїхала в Бірмінгем після поранення у 2012 році бойовиками Талібану в Пакистані. Там вона стала мішенню для терористів, оскільки дівчина мала свої погляди на розвиток освіти для дівчаток.
- Коли дівчинка поверталася додому на шкільному автобусі у Пакистані, бойовики зупинили автобус, допитали учнів, і, з'ясувавши, хто з них Малала, вистрілили їй в обличчя. На щастя, куля пройшла на виліт, але її чекало довге і тривале лікування у Пешаварі, а потім у Великій Британії.
- У 17-річному віці Малала стала наймолодшою лауреаткою Нобелівської премії миру, а також виступала в ООН. Зокрема вона зустрічалась з Обамами, заснувала свій власний некомерційний фонд і продовжує вести правозахисну діяльність.