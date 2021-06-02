Знаменита правозахисниця з Пакистану у свої 23 роки пережила і поранення, і втечу з власної країни, а також змогла стати близькою подругою подружжя Обамів та лауреаткою Нобелівської премії миру. Втім, вона ніколи не фотографувалась для глянців, за виключенням, Teen Vogue, який створений спеціально для підліткової жіночої аудиторії.

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Тому фотосесія Малали для обкладинки Vogue стала дебютом.

"Рада опинитися на обкладинці британського Vogue! Я знаю силу, яку молода дівчина несе в своєму серці, коли у неї є бачення і місія, і я сподіваюся, що кожна дівчина, яка побачила цю обкладинку, знатиме, що вона може змінити світ", – написала в інстаграмі правозахисниця.

Оскільки активістка проживає у Великій Британії, саме тут її запросили для фотосесії. На обкладинці журналу вона постала у червоному вбранні, доповнивши образ лаконічними прикрасами і натуральним макіяжем з акцентом на губи.

Мусульманські, пуштунські або пакистанські дівчата, які одягаються у традиційному стилі, вважаються пригнобленими і позбавленими права голосу, однак я хочу показати, що у нас є свій власний голос і ми рівні в нашій культурі,

– розповіла Малала в інтерв'ю для Vogue.

На інших знімках Юсафзай приміряла вбрання інших кольорів, які підкреслювали красу активістки.

В інтерв'ю журналу, який з'явиться у продажу вже 4 червня, Малала розповість про власну місію, рідних, любов та плани на майбутнє. А також про те, чи планує виходити заміж.

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