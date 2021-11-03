Маколей Калкін і Джаред Лето презентували на Алеї слави колекцію Gucci Love Parade: вражаюче шоу

2 листопада у Лос-Анджелесі відбувся показ нової колекції італійського бренду Gucci. На феєричному показі креативний директор бренду Алессандро Мікеле представив величезну кількість образів та запросив відомих зірок.

Дизайнер представив нову колекцію весна – літо 2022 під назвою Gucci Love Parade. Ще у травні 2020 року дизайнер оголосив, що Gucci відмовляється від сезонних показів, щоб "повернути собі новий ритм життя". Алессандро Мікеле присвятив показ 100-річному ювілею знаменитого бренду.

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Подіумом став знаменитий Голлівудський бульвар. Ця локація вибрана не випадково. У рамках програми Gucci Changemakers Модний будинок надаватиме підтримку спільнотам Лос-Анджелеса та Голлівуда через пожертвування на найважливіші потреби міста. Бренд вирішив допомагати бездомним людям та підтримувати їхнє психічне здоров'я.

Концептуальне шоу було продумане до деталей, починаючи із запрошувальних листівок. Креативна команда бренду вирішила розіслати друзям Модного будинку "докази" – зім'яту серветку з поцілунком від червоної помади із зазначеним часом, місцем та датою проведення шоу.

Привернення до себе уваги всіх світових ЗМІ теж не випадкове. Наприкінці листопада відбудеться світова прем'єра фільму Рідлі Скотта "Будинок Gucci", в якому буде показано вбивство Мауріціо Гуччі, онука засновника Будинку Gucci.

Весняно-літня колекція представлена у величезних масштабах. Алессандро Мікеле презентував аж 115 образів. Кожен образ виконаний у фірмовій естетиці Gucci з елементами стилю бохо.

Окрім моделей участь у показі взяв друг креативного директора, музикант Джаред Лето, головний герой культового фільму "Сам удома" Маколей Калкін.



Джаред Лето на показі Gucci / Фото з Vogue Runway



Маколей Калкін на показі Gucci / Фото з Vogue Runway

На показ прийшло чимало зіркових гостей. Акторка Гвінет Пелтроу прийшла у червоному оксамитовому костюмі від Gucci, в якому прийшла на церемонію MTV VMA у 1996 році. Співачка Майлі Сайрус приміряла блискучу сукню відтінку морської хвилі, акторка Дакота Джонсон приміряла коротку сукню з чорного пір’я.

Також красувалися серед гостей цьогорічні переможці "Євробачення" та амбасадори бренду – італійський гурт Måneskin, які на початку березня приїдуть в Україну з концертом.