Любов до білого: як Дуа Ліпа носить класичний літній колір

Навіть звичайна біла сукня може мати епатажний вигляд. Саме це демонструє Дау Ліпа на своїй сторінці в інстаграмі.

Співачка й трендсеттерка Дуа Ліпа добре знає, як вражати публіку стильними образами. Цьогоріч у її гардеробі дуже багато класичного літнього кольору. Білий неабияк полюбився знаменитості і вона яскраво демонструє, з чим його можна носити.

Партнерський матеріал Чому парові електрокаміни Dimplex – найкраща заміна біокамінів: огляд і переваги

Як Дуа Ліпа носить білий колір

Цього сезону Дуа Ліпу можна назвати справжньою амбасадоркою білих мінісуконь. Вона віддає перевагу спокійному кольору, довершуючи образ яскравим дизайном. Сукня від бренду The Attico – гарний приклад цього. У ній співачка підкоряла Албанію, де зараз відпочиває.

Дуа Ліпа прихопила зі собою ще одну білу мінісукню, яку одягла для прогулянки біля моря. Ця модель оздоблена трендовими вирізами на талії.

Для вечірнього виходу тиждень тому у Лондоні співачка обрала не менш епатажне та відверте біле вбрання. Атласна коротка сукня, яка демонструє відмінну фігуру знаменитості, прикрашена блискучим ремінцем. Стиліст Ліпи Лоренцо Посокко доповнив образ масивними сережками та намистом з перлинами.

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамінщоб бути в тренді.

Любов до білого Дуа Ліпа проявляє й у стильних образах зі штанами цього відтінку. Вона віддає перевагу широким моделям. Наприклад, поєднує джинси з візерунком та фіолетовий лонгслів. Або ж стилізує білі штани розслабленого крою за допомогою в'язаного кроп-топа та зав'язок від босоніжок.

Штани скіні співачка одягла зі скоромним картатим топом та зібрала волосся у хвіст.

Цікаво Сукні принцеси Діани досі в тренді: 7 літніх моделей у фото

У цьому кольорі вона також обирає літні топи та майки. Їй неабияк полюбилась укорочена сорочка, яку вона поєднала зі синіми джинсами, класична біла майка з візерунками, які викладені лелітками, та оверсайз сорочка, яку Дуа Ліпа із задоволенням носить вдома.