У Львові стартувала наймодніша подія осені – Lviv fashion week 2021

У четвер, 16 вересня, у Львові розпочалася найграндіозніша модна подія – Lviv fashion week. Організатори підготували більше цікавих локацій, запросили професійних спікерів та покажуть гостям колекції молодих дизайнерів.

Тиждень моди триватиме у Львові 4 дні на різних локаціях міста. Традиційно у Design house підготував для слухачів дві лекції про адаптацію українських брендів та сучасний блошиний ринок.

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Дизайнери Ольга Жеребецька, Данило Личко та Тезера Барабаш представлятимуть свій авторський проект "Хранителі кодів", які захоплюючись архітектурою та історією Львова створили свою колекцію одягу.

Презентація – лише частина великого проєкту "Хранителі кодів", продовженням якого стане прем'єра однойменного художньо-документального фільму від WHAT IF creative studio, що відбудеться 24 вересня. У жовтні експозиція переїде до м. Глиняни і буде представлена в Музеї ткацтва та килимарства.

Вже у суботу розпочнуться модні покази на головному подіумі, який знаходиться у приміщенні iFESTrepublic. 18-19 вересня в основній програмі колекції представлять українські бренди Vozianov, Chereshnivska, B.O.LDYREVA, Vbrana by Svitlana Mykytyuk, KartNate, Zalesova, Olesya Tsiukh, а дебютними стануть покази Nona Troffish, Lesya Matselyukh, ID by Dyachenko. Всі покази можна дивитися в режимі онлайн.

У неділю, 19 вересня, Ольга Філіпова прочитає лекцію про психологію реклами для fashion-бренду та завершальні покази від дизайнерів.