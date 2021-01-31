Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни

Мода – це не лише панування певної сфери життя чи культури, для багатьох – це спосіб життя. І не дивно, адже в епоху інфлюенсерів у соціальних мережах, які диктують, що ти одягнеш завтра, бути в тренді – неабияк важливо кожній дівчині. До одягу люди завжди ставляться з особливою увагою. За допомогою вбрання, кожен намагається справити враження на інших.

Джерело: 24 канал

Кожна професійна сфера володіє притаманною їй термінологією, яку людям, далеким від індустрії, важко зрозуміти.

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Якщо ви неодноразово зустрічалися з такими словами, як лукбук, прет-а-порте і мультибренд, але не знали, що вони означають – то друга частина нашого матеріалу саме для вас.

Ми зібрали в алфавітному порядку усі fashion-терміни, якими користуються відомі дизайнери, стилісти, зірки та моделі, для того, щоб модним лексиконом уміли також без проблем володіти і ви. Другу частину fashion-словника – читайте далі.

Fashion-словник (частина 2)

Лукбук – окремий акцент на одну з речей гардеробу, яка доповнює весь одяг. Іншими словами – це паперові каталоги, де показано що варто носити на думку дизайнера.



Лукбук українського бренду пуховиків Ienki Ienki

Лонгслів – футболка з довгим рукавом. Для його пошиття найчастіше використовують тонку тканину з бавовни, іноді з додаванням стрейча або еластану. Традиційний виріз горловини круглий, хоча зустрічаються моделі з V-подібною формою. Найголовніша його деталь - це рукава. Вони бувають довгі або тричвертні.



Приклад лонгсліву

Мас-маркет – сегмент одягу на ринку, який розрахований на багаточисельну аудиторію.



Мас-маркет Bershka

Мунбути – зимовий вид взуття, яке ще називають Місячним взуттям. Таку назву воно отримало через свою габаритність, яка нагадує взуття для Місяця (місяцеходи). Створили взуття у 1970-х роках за прикладом взуття астронавтів.



Мунбути Chiara Ferragni Gold

Маст-хев – трендова річ, яка є мегапопулярною у якомусь з сезонів. Маст-хев – це та річ у гардеробі, яка повинна бути у кожного, хто захоплюється модою.



Ланцюжок на шию – мастхев гардеробу кожної модниці

Мультибренд – наявність в однієї компанії декількох самодостатніх брендів. Кожного нового сезону в магазин завозять новий асортимент одягу і регулярно розширюють портфоліо наявних брендів.



Мультибрендовий магазин

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Мюлі – це один з найдавніших видів взуття. Таку навзу носять тапки з відкритою п'ятою, яку носили ще в Давньому Єгипті, Персії, Тунісі та Марокко.



Мюлі від ZARA

Нормкор – стиль одягу, який можна назвати таким, що немає стилю. Основна його ідея – комфорт і простота. До такого одягу належати футболки, джинси та кросівки.



Приклад стилю нормкор

Плісе – складки спідниці, які зроблені спеціальним пресом або праскою.



Приклад спідниці плісе

Портупея – сексуальний аксесуар, який увірвався на модні терени минулого сезону. Раніше, його можна було купити хіба що у секс-шопах. Аксесуар виглядає дуже модно, але й водночас зухвало.



Портупея

Прет-а-порте – одяг з колекцій, який створений для масового виробництва. Колекції класу прет-а-порте слугують основним джерелом доходів модних будинків.



Прет-а-порте Gucci



Прет-а-порте Gucci

Свінтер-дресін – тенденція носити літній одяг взимку, а зимовий влітку. До прикладу, це можуть бути сандалі з хутром чи верхній одяг без рукавів.



Свінтер-дресін

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Світшот – різновит светра з цупкої тканини, який вирізняється з-поміж інших светрів круглим вирізом та відсутністю капюшона й кишень.



Світшот

Тотал лук – комплект одягу, який повністю відповідає одному кольору.



Тотал-лук Маші Єфросиніної

Трендсеттер – лідер думок, зразок для наслідування і законодавець моди, який втілює нові ідеї, популяризує їх і закохує у свої витвори багатьох людей.



Александр Венг – колишній креативний директор бренду Bаlenсiaga

Тренд – загальна модна тенденція сезону, яка характеризує впізнаваність, вираженість та масовість.



Тренд 2021 року – вбрання у стилі печворк

Флеш тату – абсолютно безпечний і не шкідливий новий вид татуювання. Це своєрідні сучасні, тимчасові наклейки, які виглядають, як татуюваня.



Флеш-тату

Шандальєри – масивні, довгі сережки, оздоблені камінням. Такі сережки уособлюють елегантність та витончений смак у жінки.



Шандальєри

Шоурум – невеличка студія бренду, яка представляє одяг, взуття та аксесуари. Під час тижнів моди в шоурумах дизайнери демонструють свій одяг.



Шоурум українського бренду BEVZA

Pre-fall – дизайнерська колекція, яка виходить у червні, демонструючи осінньо-зимовий сезон.



Pre-fall Fendi

Resort – міжсезонна, курортна колекція одягу, яка показує модні тенденції наступного сезону. Розпал такого сезону припадає на травень.



Versace Resort