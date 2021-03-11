Louis Vuitton закрили Тиждень моди в Парижі: колекція осінь – зима 2021/2022

10 березня французький бренд Louis Vuitton закрив осінньо-зимовою колекцією Тиждень моди у Парижі. Показ проходив у Луврі, в галереях Дарю та Мікеланджело. Моделі дефілювали в оточенні предметів грецької та римської античності.

Ідея показу нової колекції, яку створив креативний директор бренду Ніколя Гескьєр, – погляд на сучасну моду з минулою. Унікальність дизайну Гескьєра в тому, що занурюючись в історизм, він робить футуристичні речі.

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У колекції представлені парки з футуристичними підкладками, які дизайнер запропонував носити в парі з прозорими пишними спідницями. Також представлені об’ємні кейпи, ніби зняті з французьких монархів. Окрім цього, у колекції поєднується вбрання космічного екіпірування, футуристичні деталі на зразок круглих кишень-дир, чоботи з майбутнього.

Ніколя Гескьєр не забув про один зі своїх головних козирів – складний принт. Цього разу на зміну абстрактним узорам в стилі 1980-х прийшли зображення старовинних монет, гравюр і бюстів. Але найбільше запам'яталися ключі, профілі ангелів і сильних чоловіків з гравюр, нанесені на верхній одяг.

Щодо взуття, то вже за пів року на піку популярності будуть шкіряні чоботи на підборах з максимально роздутою халявою та брутальні ботильйони з фурнітурою. Ключова деталь чобіт – товстий шкіряний ремінь на шкарпетці, який закриває його. Також увагу привернули високі чоботи із золотої шкіри доповнені атласними бантами.

Показ був надзвичайно енергійним та захопливим, адже супроводжувався під відомий електронний дует Daft Punk. Нещодавно цей гурт вразив фанатів заявою про те, що після 28 років спільної творчості вони припиняють своє існування. Втім за декілька тижнів до показу вони погодилися грати на завершальному показі у Луврі.

Колекція Louis Vuitton осінь – зима 2021/2022



Колекція Louis Vuitton осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Louis Vuitton осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Louis Vuitton осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Louis Vuitton осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Louis Vuitton осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Louis Vuitton осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Louis Vuitton осінь – зима 2021/2022 / Vogue

Колекція Louis Vuitton осінь – зима 2021/2022: дивіться відео