Останнім часом лофери стали трендовим взуттям. Модні інфлюенсери поєднують їх зі штанними костюмами, бермудами, спідницями та навіть джогерами. Стрітстайл-зірки часто доповнюють свої аутфіти лаковими лоферами від Prada і Chanel на масивній підошві.

Партнерський матеріал Створюємо затишок: 5D електрокаміни преміумкласу Opti-V з ефектом потріскування полін

Перші моделі лоферів були придумані на основі мокасин, і призначалися вони винятково для чоловіків. Однак зараз лофери стали вагомою частиною жіночого гардероба. Це взуття завоювало серця мільйонів дівчат зі всього світу, тож прийшов час звернути на них увагу, оскільки вони залишаться популярними ще не один сезон.

Цього року в моді масивні лофери на платформі, тракторній підошві або невеликих підборах. Дівчатам, які не люблять сильно виділятися, підійдуть класичні лофери на плоскій підошві.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Обираючи лофери на осінь, стилісти зазвичай радять зупинитися на універсальних чорних моделях, адже ними можна доповнити будь-який образ. Не варто обходити стороною моделі темно-зеленого, смарагдового, шоколадного та винного кольору.

Fashion-інфлюенсери поєднують лофери з голубими джинсами, шкіряними штанами, светрами вільного крою та об’ємними кардиганами. Також вони часто використовують дуже стильний прийом – поєднують лофери зі спідницею та шортами, довершуючи look високими білими шкарпетками.



Інфлюенсери у стильних лоферах / Фото з інстаграму блогерки



Інфлюенсери у стильних лоферах / Фото з інстаграму блогерки



Інфлюенсери у стильних лоферах / Фото з інстаграму блогерки



Інфлюенсери у стильних лоферах / Фото з інстаграму блогерки



Інфлюенсери у стильних лоферах / Фото з інстаграму блогерки



Інфлюенсери у стильних лоферах / Фото з інстаграму блогерки



Інфлюенсери у стильних лоферах / Фото з інстаграму блогерки



Інфлюенсери у стильних лоферах / Фото з інстаграму блогерки