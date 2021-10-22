Зірки стрітстайлу поєднують лофери зі штанними костюмами, сукнями, штанами та джинсами. Найкращою парою на осінь вважаються лофери на масивній підошві. Таке взуття обрали чимало інфлюенсерок зі всього світу.

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Надихнутися на лаконічну стилізацію в дусі biz-leisure можна образами Марі фон Беренс-Феліпе і Віталії, які поєднують лофери із шортами, просторими сорочками й жакетами. Клер Роуз і Емілі Ліндмарк полюбляють носити таке взуття з денімом, твідовими жакетами і мінімалісти ними сумками.



Стильні образи інфлюенсерок з лоферами / Фото з інстаграму



Стильні образи інфлюенсерок з лоферами / Фото з інстаграму

Перніль Тейсбек носить лофери з трикотажем: вона одягає обтислий комбінезон з об’ємним кардиганом. А от модниця Жозефін Гаанінг Дженсен впевнено римує шовкову мінісукню з максіпальтом і лоферами на масивній підошві.



Стильні образи інфлюенсерок з лоферами / Фото з інстаграму



Стильні образи інфлюенсерок з лоферами / Фото з інстаграму

Восени лофери чудово пасують до тренчів та пальт. Їх можна носити під трендові лосини зі штрипками. Також лофери прекрасно поєднуються із сорочками, блузами та жакетами-оверсайз.



Стильні образи інфлюенсерок з лоферами / Фото з інстаграму