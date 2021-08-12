Fashion-натхнення: 9 розкішних образів дизайнерки взуття Аміни Муадді

Засновниця кришталевих туфель Аміна Муадді в період карантину здобула шалену популярність. Поки всі сиділи вдома, вона з великим успіхом продавала вечірні туфлі всипані стразами, паєтками та ювелірними пряжками. Парижанка постійно одягає своє взуття, тож радимо надихнутися стильними світлинами від кріейторки бренду AMINA MUADDI.

Аміну Муадді обожнює барбадоська співачка Ріанна, світська левиця Кім Кардашян, модель Кендалл Дженнер, німецька інфлюенсерка Леоні Ганне та багато інших.

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Дизайнерка завоювала популярність серед знаменитостей та зірок стрітстайлу ще у 2019 році, коли виграла премію Footwear News Achievement в номінації "Кращий дизайнер 2019 року" (своєрідний "Оскар" взуттєвого світу моди).

Вже через рік туфлі зіркової дизайнерки майоріли в кожної інстаграм-інфлюенсерки. Її взуття впізнаване серед інших завдяки яскравій палітрі кольорів та незвичній ексцентричності. Мюлі, босоніжки та туфлі бренду AMINA MUADDI щедро посипані блискітками, ланцюжками та стразами.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Свій бренд Аміна запустила, коли їй виповнився 31 рік. Певний період вона працювала у журналах та встигла побудувати кар’єру стилістки в L'Uomo Vogue і GQ. Там вона зсередини вивчила світ моди, а тоді почала здійснювати свою давню мрію. Знайомство Аміни з найвпливовішими модними експертами і вільний політ фантазії заклали основу для розробки незвичайного дизайну взуття, якому завжди забезпечений sold-out

Fashion 24 радить познайомитися ближче із взуттєвою дизайнеркою та надихнутися її стильними літніми образами.