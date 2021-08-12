Аміну Муадді обожнює барбадоська співачка Ріанна, світська левиця Кім Кардашян, модель Кендалл Дженнер, німецька інфлюенсерка Леоні Ганне та багато інших.

Партнерський матеріал Чому парові електрокаміни Dimplex – найкраща заміна біокамінів: огляд і переваги

Дизайнерка завоювала популярність серед знаменитостей та зірок стрітстайлу ще у 2019 році, коли виграла премію Footwear News Achievement в номінації "Кращий дизайнер 2019 року" (своєрідний "Оскар" взуттєвого світу моди).

Вже через рік туфлі зіркової дизайнерки майоріли в кожної інстаграм-інфлюенсерки. Її взуття впізнаване серед інших завдяки яскравій палітрі кольорів та незвичній ексцентричності. Мюлі, босоніжки та туфлі бренду AMINA MUADDI щедро посипані блискітками, ланцюжками та стразами.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Свій бренд Аміна запустила, коли їй виповнився 31 рік. Певний період вона працювала у журналах та встигла побудувати кар’єру стилістки в L'Uomo Vogue і GQ. Там вона зсередини вивчила світ моди, а тоді почала здійснювати свою давню мрію. Знайомство Аміни з найвпливовішими модними експертами і вільний політ фантазії заклали основу для розробки незвичайного дизайну взуття, якому завжди забезпечений sold-out

Fashion 24 радить познайомитися ближче із взуттєвою дизайнеркою та надихнутися її стильними літніми образами.