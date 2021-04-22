Лимонний – ніжний відтінок цієї весни: які речі радять придбати інстаграм-модниці

Лимонний відтінок цієї весни можна знайти всюди. Ним забарвлені джемпери, джинси, сукні і топи. Ближче цей відтінок можна підгледіти на кадрах стильних модниць, які вже встигли впровадити лимонний у свої аутфіти.

Цього року з легкої руки дизайнерів весна видається дуже яскравою. Модниці сміливо застосовують до своїх образів техніку колорблок, міксують між собою неонові кольори та не забувають про головні кольори весни – зелений та рожевий.

Вам це буде цікаво Як одягаються француженки навесні: основні елементи стильного гардероба

Втім фешіоністи радять звернути на ще один головний відтінок весни – лимонний, який нагадує сонце та шматок лимонного тарта.

Лимонний не виглядає настільки епатажно, як скажімо, неоновий жовтий, тож його можна залюбки впроваджувати у свій гардероб та не боятися такого сонячного відтінку.

Безпрограшним варіантом цієї весни стануть сумки кольору лимона: такі до свого гардеробу вже додали Емілі Сіндлев, Бланка Міро і Жозефіна Ханнінг Дженсен. Ці аксесуари вдало розставлять акценти в будь-якому образі. Ви можете доповнювати нею спортивне вбрання для сімейної прогулянки, чи лаконічну сукню для ділового бранча.

Серед яскравих кольорів, які представили дизайнери, лимонний колір зараз ніби провісник мінімалізму, адже по-суті блідо-жовтий колір – це альтернатива класичному білому. Лимонний виграшно, свіжо та лаконічно виглядає у вигляді штанних костюмів, жакетів та тренчів.

Шведська модель Ельза Госк ще на початку весни показала у своєму інстаграмі стильну лимонну сумку від Valentino, а любителька лаконічного вбрання француженка Жюлі Феррері показала, як можна легко одягати лимонну сорочку.

Британська модниця Джессі Був відправилася на весняний пікнік з рідними у лимонному спортивному костюмі, тим часом американська фешіоніста Бріт Харвей для весняних посиденьок на вулиці обирає класичні сині джинси та лимонний світшот.